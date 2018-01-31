"Укртранснафта" и Кременчугский НПЗ заключили мировое соглашение по хранимой технологической нефти

ПАО "Укртранснафта" и ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) заключили мировое соглашение по хранимой технологической нефти, документ одобрен определением Хозяйственного суда Киева от 25 января, обнародованным в Едином госреестре.

Соглашение предусматривает, что Кременчугский НПЗ вернет "Укртранснафте" 140,2 тыс. тонн хранимой технологической нефти партиями по 10 тыс. тонн.

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При этом стоимость хранения в период с апреля 2014 года по декабрь 2017 года зафиксирована на уровне 2,57 грн/ тонна (с учетом НДС), тогда как ранее "Укртатнафта" требовала оплату за эту услугу в размере 9,6 грн/ тонна. В целом услуги хранения оценены в 712,6 млн грн при начальном требовании "Укртатнафты" 2,2 млрд грн.

Документ также учитывает зачисление встречных требований между сторонами, возникшим по другим вопросам, на 193,6 млн грн. Таким образом, конечная сумма, которую "Укртранснафта" должна выплатить Кременчугскому НПЗ до 31 марта текущего года составляет 519 млн грн.

Как сообщалось, весной-летом 2014 года из нефтепроводов "Укртранснафты" было выкачано 628,4 тыс. тонн нефти. Эти объемы были направлены на хранение "Укртатнафты", ПАО "Нафтохимик Прикарпаття", НПК "Галичина". Впоследствии часть хранимой нефти "Укртранснафта" реализовала через торги.