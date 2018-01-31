Порт "Южный" рассчитывает в 2018г перевалить более 2 млн тонн угля для электростанций

Порт "Южный" рассчитывает в 2018 году перевалить свыше 2 млн тонн угля, импортируемого для нужд украинских электростанций, говорится в пресс-релизе МТП.

"Южный" своевременно выполнил все договоренности по обработке судов с импортным углем и ожидает первые балкеры 2018 года уже весной. Контракты с грузовладельцами сегодня на финальном этапе подписания. Ориентировочно планируется обработать в этом году более 2 млн тонн топлива для ТЭС. Объемы для предприятия вполне приемлемые и договоренности будут выполнены", - приводятся в сообщении слова и.о. директора порта Виталия Жуковского,

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МТП 30 января 2018 года разгрузил последний сухогруз по контракту 2017 года с 77,6 тыс. тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго".

В пресс-службе напоминают, что в 2017 году грузооборот МТП "Южный" составил 11,6 млн тонн, из которых 7,2 млн тонн - экспортная руда, 2,9 млн тонн - уголь для украинских электростанций и металлургии.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".