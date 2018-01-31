"Укрзализныця" совместно с Maersk и "ТИС" открыли регулярный маршрут контейнерного поезда

Совместный проект ПАО "Укрзализныця" в лице филиала "ЦТС "Лиски", компания Maersk Line и ООО "ТИС" (Одесская обл.) - контейнерный поезд, курсирующий со станции Киев-Лиски до станции Черноморская (ТИС) порт "Южный" 31 января отправился в первый рейс.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", в мероприятии по случаю отправления поезда приняли участие и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, государственный секретарь Министерства инфраструктуры Украины Андрей Галущак, совладелец - генеральный директор компании "ТИС" Андрей Ставницер, генеральный директор ООО "Маерск Украина ЛТД" Роман Колоянов, директор филиала "Лиски" Руслан Гусак и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Ираклий Катамадзе.

Как прозвучало в ходе презентации маршрута, поезд будет отправляться еженедельно для обеспечения комплексного сервиса по доставке грузов в контейнерах непосредственно к получателю по схеме "от двери до двери" в рамках глобальной системы доставки грузов компании Maersk.

Глава ООО "ТИС" А.Ставницер сообщил, что в месяц планируется перевозить указанным поездом 500 контейнеров.

На вопрос "Интерфакс-Украина", будут ли перевозиться поездом только контейнеры Maersk, он уточнил, что грузы этой компании в приоритете, но любой обладатель грузов в контейнерах, которому требуется перевозка по вышеуказанному маршруту, может им воспользоваться.

По словам А.Ставницера, аналогичный проект планируется реализовать летом - запустить контейнерный поезд к Днепру, поскольку в отличие от автотранспорта, перевозка грузов в контейнерном поезде не имеет весовых ограничений, это быстро и удобно для клиентов.

По проекту ООО "ТИС", как главный агент Maersk Line в Украине, будет осуществлять доставку контейнеров со всего мира морскими судами до порта "Южный" (терминал "ТИС") и комплекс операций по обработке контейнеров в порту (снятие с борта судна, документальное оформление контейнеров, нагрузка на фитинговые платформы). Следующие операции транспортной цепи будет осуществлять ЦТС "Лиски" в составе контейнерного поезда и терминальную обработку контейнеров на терминале станции "Киев-Лиски".

По словам главы "Укрзализныци" Е.Кравцова, проект способствует развитию партнерских отношений, обеспечивает сохранность грузов, уменьшает срок их доставки. Время следования контейнерного поезда - 19 часов, в его составе во время первого рейса отправилось 56 контейнеров.

"Проект имеет большой потенциал, поскольку позволяет обеспечить скорость, надежность доставки грузов и регулярность рейсов. Такие прямые перевозки по графику позволят привлечь больше грузопотока", - заявил Е.Кравцов, добавив, что сотрудничество с одним из крупнейших операторов контейнерных перевозок в мире - компанией Maersk - позволяет не только усовершенствовать логистику и улучшить сервис для клиентов, но и расширяет возможности "Укрзализныци".

Е.Кравцов также рассказал, что Укрзализныця реализует ряд проектов для развития контейнерных перевозок, в частности, планирует построить контейнерные терминалы в Виннице и на границе Украины с европейскими странами.

В пресс-релизе, розданном в ходе мероприятия, "Укрзализныця" напомнила, что объемы перевозимых железнодорожным транспортом контейнеров по территории Украины в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом, выросли на 10% -перевезено 291,9 тыс. TEU. Пока это только 1% от общих объемов перевозимых грузов железнодорожным транспортом.

Как сообщалось, еженедельный круговой контейнерный поезд 6 сентября 2017 года был запущен между "Контейнерным терминалом ТИС" (Одесская обл.) и Днепровским речным портом.