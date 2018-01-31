НБУ на втором аукционе в среду купил $43,9 млн по курсу до 27,83 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) во время второго аукциона в среду по покупке валюты удовлетворил 14 заявок на общую сумму $43,9 млн по курсу до 27,83 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, на аукцион объемом до $100 млн было подано 17 заявок на $46,5 млн по курсу от 27,815 грн/$1 до 28,82 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 27,83 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,82 грн/$1.

Как сообщалось, во время первого аукциона, объемом до $30 млн, Нацбанк удовлетворил одну заявку на соответствующую сумму по курсу 27,8278 грн/$1. Всего на аукцион были поданы 44 заявки на $105,6 млн по курсу от 27,8278 грн/$1 до 28,865 грн/$1.

В последний раз Нацбанк выходил на рынок с предложением покупки 29 августа 2017 года. Тогда НБУ купил $32,2 млн по курсу до 25,459 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,4545 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду к 13:00 кв укрепился до 27,8441 грн/$1 с 28,0088 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $400,1 млн.