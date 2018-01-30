Экономика

19:11 30.01.2018

Дефицит госбюджета в 2017 г. сократился на 31,9%

Дефицит госбюджета в 2017 г. сократился на 31,9%

 Дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил 47,85 млрд грн, что на 31,9%, или на 22,4 млрд грн, ниже показателя 2016 года, сообщил Национальный банк Украины во вторник.

Согласно его данным, внутреннее финансирование сократилось по сравнению с прошлым годом в 3,4 раза – до 10,89 млрд грн, хотя поступления от приватизации увеличились в 17,9 раза – до 3,38 млрд грн.

В то же время Нацбанк указывает, что в четвертом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года дефицит подскочил в 9,2 раза – до 62,83 млрд грн, в том числе в декабре рост составил 2,2 раза – до 53,37 млрд грн.

НБУ сообщил также, что доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% – до 793,27 млрд грн, а расходы – на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Согласно обнародованным данным, дефицит сводного бюджета Украины в 2017 году сократился на 23,2% – до 42,09 млрд грн, при этом его доходы выросли на 29,9% – до 1 трлн 16,79 млрд грн, а расходы – на 26,4%, до 1 трлн 56,76 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 были запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы - 841,1 млрд грн, что соответственно на 25,1% и 22,8% превышало фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицита госбюджета был определен на уровне 77,65 млрд грн против 70,26 млрд грн - в 2016-м.

Доходы госбюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

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