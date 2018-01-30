Рынок акций Украины во вторник продолжил движение в "зеленой зоне"

Фондовый рынок Украины во вторник продолжил восходящую динамику: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,21% - до 1480,77 пункта, индекс ПФТС – на 0,2%, до 335,24 пункта.

Объем торгов на УБ составил 195,2 млн грн, в том числе акциями – 23,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 213,4 млн грн, в том числе акциями – 0,36 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+6,29%), Райффайзен Банка Аваль (+0,91%) и "Центрэнерго" (+0,35%).

Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-0,71%) и "Мотор Сичи" (-0,05%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,61%) и "Центрэнерго" (+0,59%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,08% - до 542,86 пункта при объеме торгов 3,1 млн злотых (26,1 млн грн).

В "индексной корзине" подешевели бумаги "Милкиленда" (-2,53%) и "Кернела" (-0,95%).

Подорожали акции "Агротона" (+2,68%), "Астарты" (+0,7%) и агрохолдинга ИМК (+0,37%).