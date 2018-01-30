Отсутствие ЭКА и гарантий экспортерам может побудить их к выводу производств из Украины

Отсутствие в Украине Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) и необходимых гарантий экспортеру может вынудить украинских производителей создавать предприятия за рубежом и выводить производства из Украины в европейские страны для получения их поддержки при выходе, в частности, на азиатский рынок, считает заместитель директора ООО "Татра-Юг" Инесса Кердивара.

"В Украине коммунальные предприятия, вместо покупки новых трамвайных вагонов, предпочитают ремонтировать старые, и завозят комплекты из соседних Чехии, Польши и Беларуси. Поэтому мы пытаемся выйти на внешний рынок, и достаточно успешно – в прошлом году подписали контракт с Египтом. Но при попытках выйти на эти рынки у нас возникают вопросы, которые и вынуждают нас искать варианты, которые, на мой взгляд, провальны для развития экспорта в Украине, поскольку уводят финресурсы из страны", - сказала она в ходе "круглого стола" в парламенте относительно создания ЭКА в Киеве во вторник.

По словам И.Кердивары, в числе таких возникающих вопросов – отсутствие экспортного кредитования и ряда гарантий, которые требуются от экспортеров – гарантий на участие в самом тендере, на выполнение контракта и гарантий на получение авансового платежа.

"Т.е. мы обложены гарантиями со всех сторон, и у нас есть только два выхода, к которым мы пока не прибегли: это либо создание предприятия за рубежом и вывод производства из Украины для того, чтобы ЭКА той же Чехии, Польши или Венгрии поддерживало нас как производителя этих стран для выхода на тот же азиатский рынок, либо создание консорциума. Например, мы общаемся сейчас с Китаем, Сингапуром, Южной Кореей с тем, чтобы они, не участвуя и не предоставляя никаких других активов в проекте, получали свою дельту только от того, что предоставят все указанные гарантии", - сказала И.Кердивара.

ООО "Татра-Юг" работает в Украине 25 лет, производит трамвайные вагоны по полному циклу. Трамваи производятся на площадях ПО "Южмаш" в Днепре.

В феврале прошлого года компания после победы в тендере подписала контракт на поставку 15 сочлененных трамвайных вагонов Египет, получив заказ обновить подвижной состав самой старой трамвайной системы в Африке и одной из старейших в мире.