Экономика

12:48 30.01.2018

Грузия в 2017г увеличила экспорт минеральной воды на 25,6%

Грузия в 2017г увеличила экспорт минеральной воды на 25,6%

Грузия в 2017 году экспортировала 147 млн 188 тыс. литров минеральной воды, что на 25,6% больше, чем в 2016 году, сообщили "Интерфаксу" в Национальной службе статистики.

В четвертом квартале экспорт увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 43 млн 105,8 тыс. литров.

Выручка от экспорта минеральной воды в прошлом году выросла на 20,1% - до $95,8 млн (3,5% общего объема экспорта страны против 3,8% годом ранее).

Грузия экспортирует минеральную воду на рынки более чем 30 стран, в том числе в Россию и другие страны СНГ и Европы, а также в США, Канаду, Китай, Японию.

Как сообщалось, РФ вводила запрет на поставки минеральной воды из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Рынок был вновь открыт в июне 2013 года. Первой на российский рынок вернулась "Боржоми", а затем - "Саирме", "Родники Саирме" и "Набеглави".

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