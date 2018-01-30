Bosch увеличила прибыль и выручку в 2017 году

Германская компания Robert Bosch GmbH, ведущий мировой поставщик решений для автомобильной отрасли, сообщила о росте прибыли и выручки в 2017 году.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее скорректированная EBIT в прошлом году составила 5,3 млрд евро против 4,3 млрд евро годом ранее.

Выручка повысилась на 6,7%, до 78 млрд евро. В органическом выражении рост выручки составил 8,3%. Колебания валютных курсов снизили выручку компании на 1,2 млрд евро.

Рентабельность Bosch по операционной прибыли увеличилась до 6,8% с 5,8% в прошлом году. Компания ожидает достичь целевого показателя рентабельности в 7,5% уже в текущем году.

Bosch, акции которой не торгуются на бирже, не предоставила данных о чистой прибыли.

Подразделение компании, занимающееся разработкой решений для мобильности, увеличило выручку в 2017 году на 7,8%, до 47,4 млрд евро. Отмечается, что увеличение показателя было в три раза выше темпов роста мирового автомобильного рынка.

Бизнес по выпуску потребительских товаров увеличил выручку на 4,5%, до 18,5 млрд евро. В сфере промышленных технологий повышение выручки составило 7,7%, до 6,7 млрд евро. Выручка в сегменте строительных технологий и энергетики повысилась на 3,1%, до 5,5 млрд евро.

В Европе компания увеличила выручку на 5,5%, в Северной Америке - сократила на 2,3%, во многом из-за роста курса доллара к евро. В Южной Америке выручка Bosch выросла на 15%, в регионе, объединяющем Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку - на 14%.

Компания ожидает увеличения прибыли и выручки по итогам 2018 года.

Bosch, основанная в 1886 году, занимается поставкой технологий и услуг в сферах мобильности, промышленных технологий, потребительских товаров, строительства и энергетики. В компании работают свыше 400 тыс. человек. В группу компаний, помимо Robert Bosch GmbH, входят более 450 дочерних предприятий и региональных компаний в 60 странах мира.