Экономика

12:41 30.01.2018

Рынки акций Азии упали

Рынки акций Азии упали

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник "в минусе" вслед за падением американского рынка акций, обусловленным ростом доходности гособлигаций, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 1,2%.

Некоторые инвесторы стали более осторожно относиться к акциям из-за сильного повышения их стоимости.

"Обеспокоен ли я ближайшим будущим? Конечно, - отметил главный исполнительный директор McKinley Capital Роберт Гильям. - Мир определенно готов к откату".

Японские Nikkei 225 и Topix за день опустились соответственно на 1,43% и 1,19% вслед за падением котировок акций горнодобывающих компаний и производителей электроники.

Снижение Nikkei 225 продолжалось уже пятую сессию подряд, чего не происходило с ноября прошлого года. При этом падение Topix стало максимальным за два месяца.

Бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. подешевели на 0,7%, Sony Corp. - на 1,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,99%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,09%, что стало максимальным падением с 15 декабря.

Котировки акций China Construction Bank опустились на торгах в Гонконге на 2,9%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2,3%, Bank of Communications - на 3,2%.

Кроме того, подешевели бумаги нефтяных компаний, в частности, PetroChina - на 3,6%, CNOOC - на 2,8%, China Petroleum & Chemical - на 2,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день потерял 0,87%, тайваньский TAIEX - 1,29%.

В Австралии снизилась цена бумаг горнодобывающих компаний BHP Billiton (на 1,3%) и Rio Tinto (на 0,7%).

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая является поставщиком компонентов для Apple Inc., подешевели на 2,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам торгов снизилось на 1,17%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. сократилась на 2,8%, SK Hynix Inc. - на 2,9%. Эти компании также являются поставщиками Apple.

По данным Nikkei, американская компания объявила своим поставщикам о намерении снизить цель по производству в первом квартале вдвое из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на iPhone X.

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