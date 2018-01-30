Фондовые рынки Европы снижаются

Фондовые индексы Западной Европы опускаются в ходе торгов во вторник вслед за рынками акций США и Азии, инвесторы реагируют на статданные из еврозоны и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:16 кв уменьшился на 0,36%, до 398,36 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,36%, французский CAC 40 - на 0,14%, германский DAX - на 0,21%. Испанский IBEX 35 потерял 0,72%, итальянский FTSE MIB - 0,28%.

Цена бумаг горнодобывающих компаний уменьшается из-за падения стоимости меди и золота. Бумаги Glencore Plc подешевели на 1,5%, Rio Tinto Plc - на 0,6%, Anglo American - на 2,3%.

Как стало известно во вторник, экономика Франции в четвертом квартале выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5% и 2,3% соответственно.

Тем временем потребительские расходы во Франции в декабре упали на 1,2% относительно предыдущего месяца, хотя эксперты прогнозировали повышение показателя на 0,3%.

Между тем рост испанской экономики в четвертом квартале 2017 года замедлился до 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В июле-сентябре темпы подъема составляли 0,8%. ВВП страны увеличился в октябре-декабре на 3,1% относительно аналогичного периода 2016 года.

Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,7%, второго - на 3,2%.

Экспорт часов из Швейцарии в декабре прошлого года вырос на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 1,67 млрд швейцарских франков ($1,78 млрд). Рост показателя фиксируется восьмой месяц подряд.

В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении увеличился в декабре на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, импорт повысился на 0,6%.

На швейцарских статданных акции производителя часов Swatch дорожают на 2,8%.

Котировки бумаг Siemens Gamesa Renewable Energy SA подскочили на 3,9%. Германская компания отчиталась об убытке в размере 35 млн евро в первом финквартале и о снижении выручки более чем на 20%, до 2,13 млрд евро, однако подтвердила прогноз этих показателей на текущий фингод в целом.

Цена бумаг британской UBM Plc, занимающейся организацией деловых мероприятий и изданием различной печатной продукции, выросла на 3,5%. Компания приняла предложение более крупного конкурента Informa Plc, предложившего купить ее за 3,9 млрд фунтов ($5,47 млрд).

Рыночная стоимость SAP SE выросли на 0,2%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 21% благодаря сильным показателям облачного подразделения.

Акции нидерландской Royal Philips NV подешевели на 2,9%. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2017 года на 26%, до 476 млн евро. При этом сопоставимые продажи компании увеличились на 5%.