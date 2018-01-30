Экономика

11:37 30.01.2018

Стокгольмский арбитраж примет частичное решение по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до апреля

Стокгольмский арбитраж примет частичное решение по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до апреля

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма до конца мая 2018 года примет частичное решение (partial award) по делу о расторжении договора о совместной деятельности (СД) между ПАО "Укргазвыдобування" и ООО "Карпатыгаз", Misen Enterprises AB (Швеция, акционер "Карпатыгаза"), сообщила пресс-служба Misen.

"Карпатыгаз" и Misen Enterprises 24 января предоставили арбитражу свою заключительную позицию по делу.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" 15 июля 2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков.

"Укргазвыдобування" еще осенью 2015 года заявляло, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным "Укргазвыдобування", Misen за период действия СД внесла в него только $3,68 млн инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн (за счет добычи более 700 млн куб. м ежегодно из 110 скважин "Укргазвыдобування").

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