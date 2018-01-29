Экономика

18:57 29.01.2018

Падение цен на нефть ускорилось, Brent опустилась до $69,55 за баррель

Падение цен на нефть ускорилось, Brent опустилась до $69,55 за баррель

 Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе торгов в понедельник на опасениях роста добычи в США и укреплении доллара.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 кв уменьшилась на $0,97 (1,38%) - до $69,55 баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,81 (1,22%) - до $65,33 за баррель.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что число действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю, завершившуюся 19 января. Теперь число установок составляет рекордные с августа 759 единиц.

Тем временем доллар укрепляется к большинству мировых валют, что снижает привлекательность номинированных в долларах активов, включая сырье и нефть в частности.

В ходе вечерних торгов в понедельник доллар вырос на 0,6% к евро и на 0,4% к иене.

"Главная причина давления на нефтяные котировки - обратная зависимость от курса доллара, - говорит глава отдела фьючерсов Mizuho Securities Боб Ягер. - Также многие участники рынка полагают, что запасы топлива в США на прошлой неделе могли вырасти впервые за 11 недель".

Данные о запасах топлива в США будут обнародованы в среду в 18:30 МСК, и аналитики в средне

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