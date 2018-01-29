Экономика

18:21 29.01.2018

Половина рынка куриного мяса в Украине приходится на две компании

Половина рынка куриного мяса в Украине приходится на две компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оценивает долю агрохолдинга ПАО "Мироновский хлебопродукт" на рынке мяса куриного в 38%, ООО "Комплекс Агромарс" - 12%, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В течение 2015-2017 гг. деятельность по производству куриного мяса в целом осуществляли более 100 субъектов хозяйствования. По предварительным результатам исследования доли крупнейших производителей мяса куриного ПАО "Мироновский хлебопродукт" - 38%, ООО "Комплекс Агромарс" - 12%, ООО "Агро-Овен" - 6%", - отметили в ведомстве.

Согласно информации АМКУ, по предварительным результатам исследования рынка куриного мяса ведомство рассматривает два возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из крупнейших производителей мяса куриного либо антиконкурентные согласованные действия крупнейших производителей в части согласования ценовой политики.

"После получения информации от участников рынка, ее анализа и проверки (уточнения) комитетом будут сделаны выводы о наличии или отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - указали в АМКУ.

Дату обнародования окончательных результатов исследования рынка куриного мяса АМКУ не указал.

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