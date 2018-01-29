Экономика

18:17 29.01.2018

Киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты

Киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины поддерживает идею легализации криптовалюты и сообщает, что де-факто криптовалюта по всем признакам может относиться к электронным деньгам, отмечается в сообщении ведомства со ссылкой на руководителя департамента Киберполиции Сергея Демедюка.

"Де-факто, по всем признакам криптовалюта может относиться к электронным деньгам - единицам стоимости, которые хранятся на электронном устройстве и принимаются как средство платежа. В то же время контроль за ее транзакциями обеспечивается криптографической защитой. Поэтому, несмотря на то, что по своей сути существование и обращение криптовалюты базируется на основах финансовой пирамиды, Киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты в Украине, а также процесса ее майнинга (как минимум - приравнять ее к электронным средствам)", - отмечается в сообщении Киберполиции на ее официальной странице в Facebook.

В Киберполиции отмечают, что поддерживается и идея использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.

"Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалюты, а также внедрение необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютных бирж и пунктов обмена криптовалюты", - цитируется в сообщении С.Демедюк.

Он также считает, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька.

"В случае неспособности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее оборот. Чтобы каждый знал о том, что покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение убытков", - отметил С.Демедюк.

Он также подчеркнул, что с целью легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине Киберполиция готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными ведомствами и организациями.

Как сообщалось, Национальный банк Украины продолжает начатый в конце 2016 года исследовательский проект для возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн.

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