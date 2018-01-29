Экономика

18:05 29.01.2018

ОПЗ приступил к возобновлению производства

ОПЗ приступил к возобновлению производства

ПАО "Одесский припортовый завод" приступило к возобновлению производства, сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков на своей Facebook-странице.

"Сегодня начали запуск ОПЗ. "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке", - отметил он.

Н.Щуриков добавил, что планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида. "Основные обязательства давальца ("Всеукраинской Энерго Компании" - ИФ) - единоразово обеспечить до 3 млн куб.м. газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн.куб.м газа как давальческого сырья", - напомнил он.

Как сообщалось, при попытке запуска в конце октября – начале ноября 2017 года ОПЗ столкнулся с техническими проблемами (вышел из строя компрессор). Тогда партнером ОПЗ по давальческой переработке выступала группа "ЭРУ".

ООО "Всеукраинская Энерго Компания" в декабре 2017 года выиграло конкурс по использованию мощностей ПАО "Одесский припортовый завод" для переработки газа в минудобрения на давальческих условиях. Владельцем "Всеукраинской Энерго Компании" является Виталий Колесников, предприятие занимается энергопоставкой, сбором и сортировкой вторсырья, продажей труб и комплектующих.

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