Deutsche Bank выплатит 1 млрд евро бонусов, несмотря на убыток в 2017г

Deutsche Bank AG завершил с убытком третий год подряд, тем не менее руководство крупнейшего банка Германии решило выделить более 1 млрд евро на бонусы сотрудникам.

Это в Deutsche Bank назвали "инвестициями в будущее", пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в банке.

По данным издания, решение о выделении достаточно крупной суммы на фоне не вызывающих оптимизма показателей вызвало в руководстве банка оживленную дискуссию. Победили в ней те, кто считает, что без выплаты щедрых бонусов из банка "уйдут лучшие люди".

Deutsche Bank действительно за последние месяцы потерял несколько ключевых сотрудников, ушедших к конкурентам, отмечает Deutsche Welle.

По итогам 2015 года Deutsche Bank получил чистый убыток в размере 6,8 млрд евро, в 2016 году он сократился до 1,4 млрд евро.

Отчетность Deutsche Bank за 2017 год будет опубликована 2 февраля. Однако в начале января банк сообщил, что спишет 1,5 млрд евро в отчетности за четвертый квартал из-за снижения стоимости отложенных налоговых активов в результате налоговой реформы в США. В результате по итогам прошлого года он зафиксирует небольшой убыток после учета налогов (по МСФО).

Deutsche Bank в 2017 году, как и в предыдущие годы, был несколько раз оштрафован в США, в частности, на $150 млн за "небезопасные практики на внешних валютных рынках".