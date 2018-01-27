Глава Совета НБУ ожидает приезда миссии МВФ в Украину в середине февраля

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Украину в середине февраля, сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - сказал он в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

По его словам, главным результатом Всемирного экономического форума в Давосе стало то, что Украину начали воспринимать как "активного переговорщика".

"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор об этом свидетельствует, и пресс-конференция президента Украины, и сама Лагард ", - сказал Б.Данилишин.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg в Давосе выразил надежду, что ориентировочно до апреля Украина сможет получить очередной транш от МВФ, так как на данный момент Украина выполнила 80% своих обязательств.

В свою очередь министр финансов страны Александр Данилюк сообщил, что Украина планирует до мая выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования МВФ, что позволит ей получить очередной транш кредита.