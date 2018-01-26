Данилюк: список стран с подлежащими контролю в рамках ТЦО контрагентами ошибочно считать оффшорным

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не включала Эстонию в список оффшорных зон – речь идет о перечне государств, операции с резидентами которых контролируются для целей трансфертного ценообразования.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Министерства финансов Украины, А.Данилюк 25 января в Давосе обсудил с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом вопрос внесения Эстонии в перечень стран, где налог на прибыль ниже, чем в Украине, или где введен налог на выведенный капитал, и хозяйственные операции с резидентами которых признаются Киевом контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

"Речь не идет о "списке оффшоров". Это перечень стран, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списокв является ошибочным", - цитирует пресс-служба министра финансов.

Минфин также отмечает важность исполнения обязательств в рамках BEPS (Base erosion and Profit Shifting, плана действий Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения).

"Есть разница в налоговых ставках и для того, чтобы не допустить злоупотреблений и уклонений от налогообложений, мы контролируем операции резидентов Украины с другими странами, где эти ставки ниже. Нужно, чтобы налоги уплачивались в стране, где они формируются, поэтому необходимы дополнительные механизмы контроля. Это то, к чему мы стремимся в рамках плана действий BEPS. Это также важно для наполнения государственного бюджета", - добавил А.Данилюк.

Министр финансов также отметил, что переговоры ведутся также с Латвией, где также был введен налог на выведенный капитал.

Кроме того, как сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с премьером Эстонии Ю.Ратасом, в ходе которого проинформировал о содержании принятого Кабинетом министров Украины в конце декабря 2017 постановления №1045, которым утвержден перечень государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

В.Гройсман подчеркнул, что целью данного документа является предотвращение как размывания налоговой базы, так и выведения прибыли из-под налогообложения, в частности так, как это предусмотрено такими профильными международными организациями как ОЭСР.

Премьер-министр отметил, что действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, а Государственная фискальная служба в соответствии с поданными отчетами будет определять рискованные операции, подлежащие дополнительному контролю по системе выявления рисков, как это действует во всем мире.

В сообщении Кабмина подчеркивается, что Эстония была включена в перечень как страна, в которой ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине.

Вместе с тем в сообщении подчеркивается, что указанный перечень не является перечнем оффшорных зон.

"Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список оффшорных территорий. Во избежание возможного недоразумения в проведении расчетов хозяйствующих субъектов, 24 января 2018 года НБУ направил в украинские банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний", - сказано в сообщении.

По итогам беседы премьер-министры Украины и Эстонии договорились поручить министерствам финансов двух стран совместно с налоговыми органами наладить взаимодействие и провести в случае необходимости консультации, в ходе которых урегулировать возможные недоразумения.

Как сообщалось, правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО). В него также вошли Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа. Общее количество стран увеличилось с 65 до 85.

По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога (согласно действующему в Эстонии налогу на выведенный капитал) рассматривает эстонскую ставку налога на прибыль как нулевую. В то же время в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов, и система не позволяет избежать налогообложения. "Поэтому мы считаем, что оказались в списке по ошибке", - сказал он.

Г.Антсу отмечал, что решение касается всех предпринимателей, занимающихся экспортом в Украину. В позапрошлом году таких фирм было 402.