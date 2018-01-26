Отгрузка импортного энергоугля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017г составила 5,1 млн тонн

Отгрузка энергетического угля на тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в 2017 году составила 5 млн 90,9 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в частности, из РФ на украинские электростанции поступило 3,763 млн тонн угля (доля – 73,9%), из ЮАР – 759,4 тыс. тонн (14,9%), из США – 449,5 тыс. тонн (8,8%), из Польши – 118,9 тыс. тонн (2,3%).

При этом в декабре-2017 отгрузка угля на украинские электростанции составила 980,7 тыс. тонн, в т.ч. из РФ – 679,8 тыс. тонн, из ЮАР – 106,2 тыс. тонн, из США – 194,7 тыс. тонн.

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Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в течение декабря 2017 года возросла на 31,8% (на 493,4 тыс. тонн) и к 1 января 2018 года составили 2,046 млн тонн. В том числе запасы углей Г+Д составили 1119,3 тыс. тонн (912,6 тыс. тонн – к 1 декабря-2017), АШ+Т – 926,7 тыс. тонн (640 тыс. тонн – к 1 декабря-2017).

Поступление угля в декабре-2017 на ТЭС и ТЭЦ Украины составило 2 млн 839,6 тыс. тонн (в ноябре-2017 – 2 млн 561,8 тонн), а расход – 2 млн 346,1 тыс. тонн (в ноябре-2017 – 2 млн 414,1 тыс. тонн).

Запасы топочного мазута на складах электростанций за декабрь снизились на 24,4% (на 20,7 тыс. тонн) – до 64 тыс. тонн.

Запасы угля на складах электростанций к 1 января 2018 года оказались на 4,2% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (2 млн 136,4 тыс. тонн), мазута – на 43,8% (на 1 января-2017 – 113,9 тыс. тонн).

Потребление природного газа электростанциями в декабре 2017 года составило 535,9 млн куб. м против 445,5 млн куб. м в ноябре 2017 года и 718,1 млн куб. м – в декабре 2016 года.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн. Потребление мазута ТЭС и ТЭЦ в 2016 году составило 640,48 тыс. тонн, газа – 3 млрд 985,5 млн куб. м.