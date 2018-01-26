Европейские индексы выросли в пятницу после падения накануне

Европейские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,48% - до 400,46 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,66%, французский CAC 40 - на 0,91%, германский DAX - на 0,27%.

Британский рынок поднялся вслед за котировками акций фармацевтических компаний, игнорируя укрепление фунта стерлингов.

Курс фунта вырос до $1,4172 по сравнению с $1,4142 на закрытие предыдущей сессии после публикации данных о ВВП Великобритании.

Британский ВВП в четвертом квартале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Динамика в обоих случаях была на 0,1 процентного пункта лучше средних прогнозов.

Вместе с тем, по итогам 2017 года британская экономика выросла на 1,8%, что стало самым слабым результатом за пять лет.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил в интервью BBC Radio в пятницу, что последствия Brexit для британской экономики, вероятно, будут краткосрочными, и экономический подъем ускорится, как только ситуация относительно условий выхода Великобритании из ЕС прояснится.

Бумаги AstraZeneca, объявившей в пятницу о положительных результатах испытаний препарата для лечения обструктивных легочных заболеваний, подорожали на 1,9%.

Стоимость акций Shire Plc увеличилась на 2,3%, GlaxoSmithKline - на 1,5%.

Статданные по экономике Франции, опубликованные в пятницу, указали на снижение индикаторов делового и потребительского доверия в стране.

По данным Национального статистического управления Insee, индекс делового доверия во Франции опустился в январе до 110 пунктов с декабрьских 112 пунктов - максимального уровня за 10 лет. Подындекс занятости остался на уровне 109 пунктов, самом высоком с августа 2011 года.

Индекс потребдоверия во Франции в этом месяце уменьшился до 104 пунктов со 106 пунктов.

Акции Nestle SA подорожали на 0,2%. По данным СМИ, швейцарская компания планирует сократить порядка 400 рабочих мест во Франции в рамках мер снижения расходов. Nestle предложит сотрудникам возможность перейти на другие позиции или принять предложение компании о добровольном увольнении. В настоящее время штат французского подразделения Nestle насчитывает около 13 тыс. сотрудников.

Капитализация шведского сталепроизводителя SSAB AB снизилась на 1%. Чистая прибыль компании в четвертом квартале выросла почти в пять раз, но оказалась хуже ожиданий рынка. Тем не менее, SSAB позитивно оценивает свои перспективы в 2018 году, ожидая роста спроса на большинство своих продуктов.

Стоимость бумаг LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA подскочила на 4,9%. Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" по итогам 2017 года заметно увеличил основные финансовые показатели, в результате чего чистая прибыль и выручка обновили исторические максимумы.

Рыночная стоимость швейцарского производителя продуктов питания Aryzta упала на 8,9% после обвала на 21% накануне.