Экономика

18:44 26.01.2018

НБУ упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты

НБУ упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты

 Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение утверждено постановлением "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №7 от 25 января 2018 года. Документ вступает в силу 27 января 2018 года.

Постановлением, в частности, определяется право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору (независимо от наличия текущего счета в иностранной валюте, открытого в этом банке).

Помимо этого, НБУ уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов. Как и ранее, уполномоченный банк обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее, чем за пять рабочих дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке. В то же время НБУ уточнил: если средства для продажи перечисляются клиентом из другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на корреспондентский счет уполномоченного банка.

"Эти шаги по валютной либерализации разработаны с учетом предложений, поступивших от бизнеса и участников рынка. Как следствие, бизнес получит более широкие возможности для выбора оптимального курса продажи валюты. Также указанные изменения создадут надлежащие условия для развития экономической конкуренции на межбанковском валютном рынке", - сообщил НБУ.

При этом Нацбанк отмечает, что указанные шаги не будут иметь существенного влияния на состояние валютного рынка.

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