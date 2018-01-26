Экономика

18:37 26.01.2018

Кабмин сформировал рабгруппу по привлечению партнера к управлению ГТС во главе с Кистионом

Кабмин сформировал рабгруппу по привлечению партнера к управлению ГТС во главе с Кистионом

Кабинет министров Украины сформировал рабочую группу по подготовке к конкурсу по привлечению партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) во главе с вице-премьером Украины Владимиром Кистионом.

Соответствующая информация обнародована на Facebook-странице В.Кистиона.

Помимо него, в группу вошли министр энергетики Игорь Насалик и его заместитель Игорь Прокопив, глава наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" Клэр Споттисвуд и директор департамента компании Александр Лисниченко.

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В рабгруппу также включены и.о. предправления ПАО "Магистральные газопроводы Украины", заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир, госсекретарь МЭРТ Алексей Перевезенцев, руководитель службы вице-премьера Украины Константин Марьевич, советник премьер-министра Аудицкас Адомас, советник вице-премьера Эдуард Терпицкий.

Кроме того, по согласию, в состав группы могут войти и.о. главы парламентского комитета по ТЭК Александр Домбровский, директор департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха, представитель Еврокомиссии Борхардт Клаус Дитер, представитель посольства США Аня Брансон, представитель Энергосообщества Януш Копач, представитель компании-консультанта "Нафтогаза" Алессандро Бертолини.

Как сообщалось со ссылкой на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, переговоры с потенциальными партнерами по управлению ГТС Украины взяло на себя правительство.

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