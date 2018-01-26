Оснований для обвинения птицеводов в нарушении законодательства об экономической конкуренции нет

Союз птицеводов Украины (СПУ) считает, что оснований для обвинения Антимонопольным комитетом Украины производителей куриного мяса в злоупотреблении монопольным положением и антиконкурентными согласованными действиями в ценовой политике нет.

Такая точка зрения СПУ отражена в сообщении, в котором представлен анализ ситуации и указан ряд факторов, которые повлияли на потребительские цены в прошлом году.

"Это, в первую очередь, рост цен на корма на 17%, коммунальные услуги – на 10%, горюче-смазочные материалы – на 30%, повышение заработных плат в секторе более чем на 25%. Кроме того, обесценивание национальной валюты по отношению к евро за год составило более 20%, а это прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, закупаемого преимущественно у европейский производителей", - пояснили в Союзе птицеводов.

В ассоциации указали на то, что подорожание куриного мяса в пределах роста цен на составляющие себестоимости является объективным и обоснованным.

Кроме того, считают в СПУ, на фоне других видов мяса, мясо птицы в течение года оставалось доступным продуктом, а рост цен был наименьшим среди всех видов мяса.

"Следовательно, необходимо либо признать аналогичные нарушения законодательства об экономической конкуренции производителей свинины и говядины, или же забрать свои поспешные публичные выводы назад. Если же склоняться к мысли, что рост цен на мясо птицы произошел не из-за рыночных факторов, а по определенным договоренностям, то необходимо включить в указанные подозрения АМКУ и поставщиков топлива, электроэнергии, производителей зерновых и технических культур, продукция которых формируют 80% себестоимости мяса", - указали в ассоциации.

В СПУ отметили, что заявление АМКУ негативно влияет на рыночную ситуацию и может привести к падению потребительского спроса, сокращению производства, и как следствие - ухудшению социальных настроений из-за сокращения рабочих мест и дальнейшего роста цен.

Ранее в СМИ появилось заявление АМКУ с информацией о том, что ведомство продолжает исследование рынка куриного мяса и, по предварительным его результатам, рассматривает два возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: первое - это злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из производителей, второе - антиконкурентные согласованные действия производителей в части согласования ценовой политики.