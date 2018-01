Подростковый нон-фикшн от героини «Теории большого взрыва» выйдет на украинском

Благотворительный проект ЛакіБукс вместе с издательством «Основы» переведут на украинский язык книгу "Girling Up" звезды сериала "Теория большого взрыва" Маим Бялик.

В прошлом году книга Маим Бялик для девочек-подростков получила множество положительных отзывов от литературного сообщества и статус бестселлера New York Times. Но на выбор экспертного совета проекта ЛакіБукс, который занимается изданием и популяризацией украиноязычной научно-популярной литературы для подростков, повлияли и другие факторы. Немногим известно, что исполнительница роли Эми Фара Фаулер - Маим Бялик, как и ее героиня, имеет научную степень и популяризирует науку за пределами экрана.

"Эту книгу мы заметили в прошлом году, когда изучали тенденции англоязычной познавательной литературы для подростков. "Girling Up" является книгой современной, поэтому и круг тем, как и их подача, более актуальны современным подросткам. В частности, речь идет о взрослении и формирования девушки не только в физиологическом, но и общественном плане. А поскольку автор имеет Ph.D. по нейробиологии, она привнесла в свой текст порцию науки, которую ей удалось изложить простыми словами. Поэтому читательницам будет интересно узнать, что происходит с ними на более глубоком уровне и на что они могут повлиять", - говорит член совета экспертов ЛакіБукс, главный редактор Пространства детской книги "Барабука" Анна Третьяк.

Украинское издание "Girling Up" выйдет в издательстве "Основы", которое также заинтересовалось книгой Маим Бялик и присоединилось к новому проекту ЛакіБукс:

"Я смотрела сериал "Теория большого взрыва" еще когда он только появился. Люблю ситкомы с детства. Но лучше то, что Маим Бялик не просто звезда комедийного телевидения. Она еще и ученый, автор бестселлеров и вдохновляет девушек по всему миру, - говорит директор издания "Основы" Дана Павлычко - "Girling Up" Бялик для нас важна, поскольку нацелена на девушек. Украине нужны примеры женщин-лидеров и литература, которая поможет пережить тяжелый подростковый период. Вообще, расти девушкой в ​​современном мире достаточно сложно. Бялик - это супергерой, который поможет маневрировать в различных проблемах. Бялик мотивирует, не будучи проповедником. Подросткам книга понравится, я уверена!"

Кроме традиционных для жанра "девчачьей энциклопедии" разделов о эмоциях и чувствах, в книге присутствуют размышления о жизни после выпускного, об образовании и карьерных планах, о депрессии, религии и благотворительности. Все это дополняется шутками и реальными историями из жизни актрисы.

"Нас ожидает прекрасное сочетание книги от ученого, книги от человека, посвятившего себя популяризации науки, и книги от талантливой актрисы. "Girling Up" идеально вписывается в характер проекта ЛакіБукс. Это еще один пример того, как наука ненавязчиво проникает в жизнь людей, делая ее яркой, интересной и более насыщенной", - уверен Антон Иванов, руководитель проектов IT-компании Lucky Labs, которая основала проект ЛакіБукс совместно с благотворительным фондом "Я Майбутнє України".

Выход украиноязычного издания "Girling Up. How to Be Strong, Smart and Spectacular" Маим Бялик планируется в начале осени 2018-го года.