Экономика

10:47 26.01.2018

Фондовые рынки EM достигнут новых максимумов в 2018г - Мобиус

Фондовые рынки EM достигнут новых максимумов в 2018г - Мобиус

Фондовые рынки emerging markets поднимутся до новых максимумов в 2018 году на фоне укрепления валют развивающихся стран и роста цен на сырье, прогнозирует известный инвестор и исполнительный председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус.

81-летний М.Мобиус, который почти три десятилетия возглавлял группу развивающихся рынков в инвестфонде Franklin Templeton Investments, покинет свой пост 31 января 2018 года.

В интервью Bloomberg TV, М.Мобиус заявил, что инвесторам не стоит опасаться последствий глобального повышения процентных ставок до тех пор, пока компании развивающихся рынков способны сохранять импульс к росту прибылей.

Фаворитами М.Мобиуса являются компании, ориентированные на сырьевой и потребительский сектор.

"Рынку предстоит довольно хороший год, - заявил М.Мобиус. - Стоит очень внимательно следить за импульсом к росту прибылей компаний. Если он будет опережать повышение процентных ставок, то мы в безопасности, если нет, то нам стоит проявлять осторожность".

Бразилия, страны Африки, Вьетнам и некоторые рынки Латинской Америки привлекательны с учетом того, что их экономики значительно выигрывают в результате подъема сырьевых рынков либо растущего потребительского спроса, заявил М.Мобиус.

В декабре прошлого года М.Мобиус дал прогноз, согласно которому индекс развивающихся рынков превысит пиковый уровень 2007 года на 20%, не указав временные рамки прогноза.

Рост индекса MSCI Emerging Markets в пятницу продолжается 11-ю сессию подряд, что является самым длительным периодом подъема с апреля 2015 года. В январе индекс прибавил 9,2%, и на данный момент он ниже рекордного уровня 2007 года на 6%.

В пятницу он заявил, что MSCI Emerging Markets, вероятно, превысит максимум 2007 года уже в 2018 году.

М.Мобиус работает с emerging markets более 40 лет. Он пришел во Franklin Templeton в 1987 году в качестве президента Templeton Emerging Markets Fund, и возглавлял группу развивающихся рынков вплоть до 2016 года.

Два года назад М.Мобиус отошел от управления компанией и фондами, однако продолжал делиться своими взглядами и мнениями с командой Templeton и рынком в целом.

В последнее время он в основном выступал в качестве представителя инвестфонда, высказывая свое мнение относительно emerging markets.

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