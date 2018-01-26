Экономика

09:32 26.01.2018

Трамп, в отличие от своего министра финансов, увидел сильный доллар

Трамп, в отличие от своего министра финансов, увидел сильный доллар

Курс доллара, снижавшийся со среды, мощно укрепился вечером в четверг вечером после заявления президента США Дональда Трампа, что курс американской валюты будет расти.

"Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал Д.Трамп в Давосе в интервью CNBS.

Доллар упал в среду, его стоимость относительно шести основных мировых валют опустилась до минимума с декабря 2014 года. В ночь на пятницу американская валюта укрепилась, курс евро к доллару с достигнутых накануне $1,2536 падал до $1,2362, утром в пятницу торгуется у $1,2422.

Ослабление доллара США обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли, заявил в среду С.Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в ходе форума в Давосе. "Более слабый доллар - это хорошо для нас в контексте торговли и возможностей", - сказал он. Таким образом, министр отошел от обычной для представителей правительства США практики поощрения сильной американской валюты.

Он отметил, что рынок американской валюты является одним из наиболее ликвидных, и краткосрочная динамика доллара не вызывает у него опасений.

Глава Европейского ЦБ Марио Драги вслед за этим выразил недовольство тем, что американский министр нарушил действующее для политиков его уровня негласное правило не комментировать курсы валют.

Д.Трамп сказал, что комментарий Мнучина, оказавший столь сильное влияние на рынок, был вырван из контекста.

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