Экономика

10:21 26.01.2018

Инфляция в Японии в декабре осталась на ноябрьском уровне - 0,9%

Инфляция в Японии в декабре осталась на ноябрьском уровне - 0,9%

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания, в декабре 2017 года увеличился на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций.

Темпы инфляции остались на ноябрьском уровне, а также совпали с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Nikkei.

Рост показателя был отмечен по итогам 12-го месяца подряд, однако тот факт, что инфляция не ускоряется и по-прежнему далека от 2%-ного целевого показателя, установленного Банком Японии, может ослабить ожидания скорого ужесточения кредитно-денежной политики Центробанком, пишет MarketWatch.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в декабре повысились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, что также соответствует ноябрьской динамике.

Общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце составил 1%, ускорившись по сравнению с 0,6% в ноябре.

По итогам очередного заседания, состоявшегося ранее на этой неделе, Банк Японии сохранил без изменений все параметры своих стимулирующих программ, но при этом чуть более оптимистично, чем три месяца назад, высказался в отношении инфляционных ожиданий.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1%.

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