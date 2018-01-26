Экономика

10:18 26.01.2018

Цены на нефть опускаются после укрепления доллара

Цены на нефть опускаются после укрепления доллара

 Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне укрепления доллара США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 кв опустилась на $0,25 (0,36%) - до $70,17 за баррель. Накануне контракты подешевели на $0,11 (0,16%) - до $70,42 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,27%) - до $65,33 за баррель. В четверг контракты подешевели на $0,1 (0,15%) - до $65,51 за баррель.

В ход торгов в четверг цены обеих марок поднимались до максимумов с декабря 2014 года на данных министерства энергетики США о снижении запасов нефти в стране по итогам 10-й недели подряд.

Однако в последние минуты торгов тенденция на рынке изменилась, и к окончанию сессии было отмечено снижение цен на Brent и WTI, пишет MarketWatch. Этому способствовало резкое укрепление доллара США, последовавшее за заявлением американского президента Дональда Трампа о том, что он хотел бы видеть сильный доллар.

"Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал Д.Трамп в Давосе в интервью CNBS.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в четверг до минимума с декабря 2014 года.

Данные Минэнерго США, опубликованные ранее на этой неделе, указали на снижение запасов нефти за неделю на 1,07 млн баррелей - до минимума с февраля 2015 года.

"Запасы нефти в США уменьшились более чем на 47 млн баррелей за последние 10 недель, и этот фактор оказывает поддержку рынку. Однако добыча в США приближается к уровню в 10 млн баррелей, и подъем до него может вызвать "медвежий" настрой у трейдеров", - отмечают эксперты Sevens Report.

Добыча нефти на территории США на прошлой неделе увеличилась на 1,3%, или на 128 тыс. баррелей в сутки, до 9,878 млн б/с. Показатель стал рекордным с 1983 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Нефть торгуется у трехлетних максимумов

Cadogan в 2017 году нарастила среднесуточную добычу углеводородов на 34%

Глава Минэнерго РФ: не надо бояться сланцев, они не покроют весь спрос на нефть в мире

Цены на нефтепродукты в Украине в 2018 могут вырасти на 22-24%, на импортный газ – на 8-11% – ICU

Цены на нефть перешли к слабому снижению

Цены на нефть в понедельник восстанавливаются, Brent - выше $68,7 за баррель

Венесуэла в 2018г увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим

Нефть продолжает дешеветь на прогнозах МЭА

ПОСЛЕДНЕЕ

BNP Paribas сменил своего представителя в набсовете УкрСиббанка

Фондовые рынки EM достигнут новых максимумов в 2018г - Мобиус

Украина в 2018 способна обеспечить рост экономики выше 3,5%

Инфляция в Японии в декабре осталась на ноябрьском уровне - 0,9%

Wal-Mart и Rakuten договорились о сотрудничестве в Азии и США

В МВД Украины сообщили о планах создать вертолетную службу

Трамп, в отличие от своего министра финансов, увидел сильный доллар

LVMH в 2017 году обновила рекорды чистой прибыли и выручки

Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business

Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на выведенный капитал в 80 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА