В МВД Украины сообщили о планах создать вертолетную службу

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщает о планах создания вертолетной службы для спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции и Национальной гвардии Украины в течение 2018 года.

"В этом году в планах МВД амбициозный проект: совместное с французами из Airbus-Eurocopter создание собственной современной вертолетной службы для спасателей ГСЧС, полиции и военных Нацгвардии", - написал А.Шевченко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Быстро спасать человеческие жизни, ловить преступников и воевать с врагом - все это с воздуха на современных французских машинах. Да, это риск. Но полностью оправданный. Вертолеты - это будущее, пилоты летают все больше и появление винтокрылых машин над городами - уже не такое чудо, как раньше. До войны за Независимость. Так что будем летать", - добавил спикер МВД.