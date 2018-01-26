Экономика

09:54 26.01.2018

В МВД Украины сообщили о планах создать вертолетную службу

В МВД Украины сообщили о планах создать вертолетную службу

 Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщает о планах создания вертолетной службы для спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции и Национальной гвардии Украины в течение 2018 года.

"В этом году в планах МВД амбициозный проект: совместное с французами из Airbus-Eurocopter создание собственной современной вертолетной службы для спасателей ГСЧС, полиции и военных Нацгвардии", - написал А.Шевченко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Быстро спасать человеческие жизни, ловить преступников и воевать с врагом - все это с воздуха на современных французских машинах. Да, это риск. Но полностью оправданный. Вертолеты - это будущее, пилоты летают все больше и появление винтокрылых машин над городами - уже не такое чудо, как раньше. До войны за Независимость. Так что будем летать", - добавил спикер МВД.

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Интерфакс-Украина
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