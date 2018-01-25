Экономика

21:23 25.01.2018

Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business

Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Украина сможет занять место среди первых 50-ти стран в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка (ВБ).

"Глава государства выразил уверенность в том, что Украина достигнет еще лучших результатов и сможет занять место среди первых 50-ти стран рейтинга Doing Business", - сообщает пресс-служба президента по итогам его выступления на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в "Украинском доме" в Давосе (Ukraine House Davos), где проходит 48-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума.

"В коротком периоде времени будем в первой 50-тке. Это абсолютно реалистично", - сказал он.

П.Порошенко отметил роль Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), международных финансовых институций и других в поддержке реформ.

"Сегодня была дискуссия - стакан наполовину полон или пуст. У меня есть новая версия и, надеюсь, президент (президент ЕБРР Сума Чакрабарти – ИФ) поддержит меня - стакан уже не наполовину (полон), а мы имеем уже больше. И это важное сообщение - пожалуйста, больше не тратьте время и не ждите июня-июля-августа или осенью. Это правильное время и место сегодня быть в Украинском доме в Давосе. Мы ждем вас, инвесторов", - подчеркнул глава государства.

В этом контексте он отметил, что было сделано много для улучшения инвестиционного климата. "Украина сейчас другая. Вы можете приехать, и мы покажем вам это", - подчеркнул П.Порошенко.

По словам П.Порошенко, в этом году более 80 компаний - мировых лидеров - обратились с предложением о встрече с ним. "Это очень хорошая характеристика того, насколько популярна Украина сейчас среди инвесторов и насколько они верят в наш успех", - добавил глава государства.

Он также привел примеры изменений в Украине за последний период. По его словам, удалось достичь макрофинансовой стабильности, очистить банковскую систему, принять реформу образования, здравоохранения, судебную и пенсионную реформы, важные шаги в сфере кибербезопасности, сельской медицине. Президент напомнил, что был принят новый закон о приватизации.

"Когда я был избран президентом, Украина не имела 3G связи по причине коррупции. Вскоре мы откроем конверт для 4G связи. У нас есть много компаний, готовых инвестировать в это", - заявил он.

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