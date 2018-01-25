Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на выведенный капитал в 80 млрд грн

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина выразила несогласие с озвученной ранее начальником Офиса крупных налогоплательщиков Евгением Бамизовым оценкой бюджетных потерь от введения налога на выведенный капитал в 80 млрд грн в год.

"Я с удивлением прочитала его (Евгения Бамбизова - ИФ) комментарий. В чем его ошибка? Он назвал всю цифру налога на прибыль, которая уплачивается в госбюджет. Или он не знает, что система уплаты этого налога, государственной доли, остается для госпредприятий, то есть госпредприятия будут уплачивать налог на прибыль. И не понимаю, почему он не подсчитал все другие платежи, которы будут облагаться налогом на выведенный капитал», - сказала агентству "Интерфакс-Украина" Н.Южанина в Давосе в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

Ранее Е.Бамбизов заявлял, что потери госбюджета от введения нового налога и упразднения налога на прибыль и на выплату доходов нерезидентам, так называемый налог на репатриацию составят около 80 млрд грн.

Н.Южанина подчеркнула, что налогом на выведенный капитал предполагается обложить не только дивиденды, уплаченные юридическими лицами. "Абсолютно нет. Есть другие платежи, которые мы сейчас "не догоняем", и которые мы можем со временем по трансфертному ценообразованию "догнать", вот они у нас будут облагаться налогом при выведении из Украины", - отметила она.

По словам Н.Южаниной, парламентский комитет сохраняет оценку возможных потерь на уровне 20 млрд грн в год при введении нового налога.

Она отметила, что введение налога на выведенный капитал также позволит упорядочить выплату дивидендов, либерализировать и сделать более прозрачным этот процесс.

"У нас много проблем с выплатой дивидендов. Мне кажется, что единая ставка приведет в порядок выплату дивидендов. Налогообложение будет происходить один раз вместо уплаты налога на доходы физических лиц и налога на прибыль. Это будет не только либерализация, но и прозрачность", - подчеркнула она.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко отметил замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год.