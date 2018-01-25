Порошенко и Пленкович обсудили перспективы участия Украины в энергетических проектах в Хорватии

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в Давосе обсудили деятельность двусторонней рабочей группы по изучению опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий, а также рассмотрели перспективы участия Украины в энергетических проектах, реализуемых в Хорватии.

"Президент Украины и премьер-министр Хорватии выразили удовлетворение началом практической деятельности двусторонней рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи в четверг.

П.Порошенко выразил благодарность А.Пленковичу за соавторство Хорватии в резолюции Генассамблеи ООН о положении в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, принятой в декабре 2017 года. Он также поблагодарил за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, за активную политическую, гуманитарную и экспертную помощь.

Кроме того, стороны обсудили перспективы участия Украины в энергетических проектах, которые реализуются в Хорватии и направлены на укрепление энергетической безопасности Европы.