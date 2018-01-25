Экономика

19:33 25.01.2018

Порошенко обсудил с президентом ВБ вопрос создания антикоррупционного суда

Порошенко обсудил с президентом ВБ вопрос создания антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Джим Йонг Кимом в Давосе обсудили вопрос создания в Украине независимого антикоррупционного суда.

"Собеседники поддержали необходимость создания независимого антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Президент ВБ отметил принятие Верховной Радой закона Украины о приватизации.

"Особое внимание было уделено реализации инициативы президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик", - говорится в сообщении.

Президент Всемирного банка указал на готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business

Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на выведенный капитал в 80 млрд грн

Порошенко и Пленкович обсудили перспективы участия Украины в энергетических проектах в Хорватии

JPMorgan может уволить до 4 тыс. сотрудников в Великобритании после Brexit

Время выпуска Украиной евробондов связано с продвижение по программе МВФ

Украина совместно с ВБ и МВФ разрабатывает новую модель газового рынка

Порошенко обсудил с президентом Швейцарии Берсе возвращение в Украину замороженных активов

"Нафтогаз" намерен усилить позиции на рынке продаж газа промпотребителям за счет более конкурентной цены

В Украине создадут систему по защите интересов инвесторов

Украина готова к переговорам по транзиту газа с РФ после Стокгольмского арбитража – Коболев

ПОСЛЕДНЕЕ

Крупнейший производитель презервативов в мире сократит затраты на рабочую силу вдвое

Фондовые индексы Украины в четверг перешли к росту

Верховный суд постановил взыскать с "Укрнафты" в пользу акционера дивиденды за 2011-2014гг

Повышение учетной ставки существенно не отразится на депозитных ставках, интерес банков к розничному потребкредитованию сохранится

Курс гривни на межбанковском валютном рынке подскочил

Кабмин направил представление об увольнении Насирова

Нефть продолжает дорожать

Уже 36 шахт на НКТ полностью затоплены и не подлежат восстановлению

BSH в Украине в 2018г планирует расширить сеть фирменных магазинов быттехники Bosch и Siemens ориентировочно до 45

Суд подтвердил законность решений "СК "Евроинс Украина"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА