Порошенко обсудил с президентом ВБ вопрос создания антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Джим Йонг Кимом в Давосе обсудили вопрос создания в Украине независимого антикоррупционного суда.

"Собеседники поддержали необходимость создания независимого антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Президент ВБ отметил принятие Верховной Радой закона Украины о приватизации.

"Особое внимание было уделено реализации инициативы президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик", - говорится в сообщении.

Президент Всемирного банка указал на готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.