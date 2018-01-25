Порошенко обсудил с президентом ВБ вопрос создания антикоррупционного суда
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Джим Йонг Кимом в Давосе обсудили вопрос создания в Украине независимого антикоррупционного суда.
"Собеседники поддержали необходимость создания независимого антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.
Президент ВБ отметил принятие Верховной Радой закона Украины о приватизации.
"Особое внимание было уделено реализации инициативы президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик", - говорится в сообщении.
Президент Всемирного банка указал на готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.