Фондовые индексы Украины в четверг перешли к росту

Рынок акций Украины завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,43% - до 1421,43 пункта, индекс ПФТС – на 0,23%, до 332,85 пункта.

Объем торгов на УБ составил 300,7 млн грн, в том числе акциями – 23,4 млн грн.

Детальные итоги торгов на ПФТС на веб-сайте биржи не отображаются.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Укрнафты" (+5,69%), "Донбассэнерго" (+1,96%) и "Центрэнерго" (+1,23%).

Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,17%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,01% - до 539,8 пункта при объеме торгов 19,98 млн злотых (167,8 млн грн).

В "индексной корзине" выросли в цене акции "Кернела" (+1,89%), "Овостара" (+1,55%) и "Астарты" (+0,36%).

Подешевели акции "Агротона" (-4,2%).