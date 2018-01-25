Повышение учетной ставки существенно не отразится на депозитных ставках, интерес банков к розничному потребкредитованию сохранится

Повышение учетной ставки НБУ до 16% с 14,5% существенно не отразится на депозитных ставках, не снизит интерес банков к розничному потребительскому кредитованию, считает заместитель главы правления банка "Кредит Днепр" Сергей Волков.

"Безусловно, рост ставки отразится на ставках по депозитам и кредитам, но эффект не будет прямо пропорциональным. Избыточная гривневая ликвидность банков позволяет им сдерживать рост ставок по новым депозитам. Украинский индекс ставок по депозитам физлиц сейчас варьируется от 13,5% до 14,3% - в зависимости срока депозита. Даже если ставки по депозитам вырастут незначительно, банки все равно будут иметь возможность зарабатывать на разнице ставок по депозитам и депозитным сертификатам НБУ, которые привязаны к учетной ставке. Повышение учетной ставки не снизит интерес банков к розничному потребительскому кредитованию, так как ставки по таким кредитам существенно выше ", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил С.Волков, решение Нацбанка о повышении ставки на 1,5 п. п. годовых отражает не только существующие и будущие инфляционные риски, в частности, дальнейшее повышение социальных выплат и рост зарплат в частном секторе в результате конкуренции за высококвалифицированную рабочую силу, но и риски прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), что может негативно отразиться на курсе гривни и инфляции на фоне роста расходов на обслуживание внешнего долга.

"Нацбанк сыграл на опережение, тем более что следующий пересмотр учетной ставки состоится весной, когда уже будет ясность с дальнейшей судьбой транша МВФ", - добавил эксперт.

Как сообщалось, НБУ решил повысить с 26 января учетную ставку до 16% с 14,5.

"Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в 2019 году", - прокомментировал Нацбанк свое решение.

Во время монетарного брифинга в четверг замглавы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что центробанк не исключает ослабления монетарной политики в случае ослабления инфляционных факторов.

НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 8,9% с 7,3%.