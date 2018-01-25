Экономика

18:19 25.01.2018

Курс гривни на межбанковском валютном рынке подскочил

Курс гривни на межбанковском валютном рынке подскочил

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 28,685 грн/$1 с 28,805 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 28,67-28,7 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 28,7452 грн/$1 с 28,8654 грн/$1. Торговый оборот составил $339,08 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $395,74 млн.

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