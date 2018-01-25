Экономика

09:42 25.01.2018

Украинский дом в Давосе пользуется большим интересом среди иностранных инвесторов - Колодюк

Украинский дом в Давосе пользуется большим интересом среди иностранных инвесторов - Колодюк

Иностранные инвесторы проявляют большой интерес к Украинскому дому в Давосе, отмечает председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) Андрей Колодюк.

"На всех панелях, которые мы проводим, зал переполнен. Каждый второй посетитель – это инвестор, - сообщил он в кулуарах Украинского дома в Давосе.

По словам главы UVCA, многие бизнесмены знают об Украине из выпусков новостей. "Тут же мы им даем понять, показываем…. В итоге, часть инвесторов уже договорились о приезде в Киев", - добавил А.Колодюк.

Первый в истории Украинский Дом в Давосе (Швейцария) проходит во время ежегодной встречи в рамках Всемирного экономического форума в январе 2018 года. Украинский Дом будет работать в течение недели под лозунгом "Украина: Креативность. Инновации. Возможности" и призван стать динамичным дискуссионным хабом. Украинский Дом продемонстрирует глобальным лидерам бизнеса, политики и гражданского общества инвестиционный потенциал и бизнес-возможности Украины. Украинский Дом открыт с 22 по 26 января 2018 года.

Организатором проекта выступает Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) в партнерстве с Western NIS Enterprise Fund и Фондом Виктора Пинчука.

Традиция организации так называемых "домов" в Давосе - не нова. В течение многих лет ее создавали правительства, крупные корпорации и серьезные организации. Сейчас, впервые за 50 лет существования форума, Украина прогрессирует, в полной мере раскрывает потенциал и надежно поддерживает свой имидж европейского хаба технологий и инноваций.

Золотым спонсором Украинского Дома является компания Ciklum, Серебряным спонсором - Ассоциация "IТ Украины".

Спонсорами дискуссионных панелей является Horizon Capital, Bitcoin Foundation Ukraine, AgroHub, UNIT.City, Hacken, Northland Power и SocialBoost.

Состав Организационного комитета Украинского Дома (UHOC): Алекса Чопивский, директор UHOC; Андрей Колодюк (UVCA); Ольга Афанасьева (UVCA); Ярослава Джонсон (WNISEF); Светлана Гриценко (Victor Pinchuk Foundation); Елена Кошарна (Horizon Capital) и Марина Вышегородская (Ассоциация "IТ Украины"). Проект реализуется в сотрудничестве с UkraineInvest и Национальной инвестиционной советом Украины.

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Интерфакс-Украина
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