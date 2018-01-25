Доллар продолжает дешеветь к большинству валют после обвала накануне

Курс доллара в ходе торгов в четверг снижается к большинству мировых валют после резкого падения в среду на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина.

Евро торгуется к 8:07 кв в районе $1,2447 против $1,2408 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени около 135,51 иены по сравнению со 135,53 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 118,87 иены против 109,22 иены в среду.

Долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к 10 основным валютам мира, снизился утром в четверг на 0,2%, до минимума за три года. Вместе с тем сводный индекс валют развивающихся стран MSCI Emerging Markets Currency вырос на 0,7% и обновил исторический максимум.

В среду доллар упал к евро на 0,9%, к иене - на 1%, к фунту стерлингов - на 1,7%. Снижение к канадскому и австралийскому долларам составило 0,6% и 0,8% соответственно, к норвежской и шведской кронам - 1%.

Курс юаня к доллару в среду подскочил на 0,78%, рекордными темпами с февраля 2016 года, до 6,3590 юаня/$1. С начала месяца китайская валюта выросла на 3% и приблизилась к уровню августа 2015 года.

Падение доллара обусловлено словами С.Мнучина, который накануне отметил, что ослабление доллара США обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли.

"Пока сложно предположить, будет ли доллар снижаться дальше или стабилизируется, поскольку активная продажа американской валюты вызвана политическими причинами, которые трудно предугадать", - говорит аналитик валютного рынка в Ueda Harlow Наото Оно.