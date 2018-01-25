Экономика

09:14 25.01.2018

Нефть торгуется у трехлетних максимумов

Нефть торгуется у трехлетних максимумов

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг и торгуются на максимумах с декабря 2014 года благодаря снижению запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 кв подорожали на $0,45 (0,64%) - до $70,98 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на $0,57 (0,81%) и составила $70,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март к указанному времени выросли на $0,65 (0,99%) - до $66,26 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $1,14 (1,77%), до $65,61 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей. Снижение фиксируется десятую неделю подряд.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,15 млн баррелей.

Между тем резервы бензина в стране подскочили на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 639 тыс. баррелей.

Добыча нефти на территории США увеличилась на 1,3%, или на 128 тыс. баррелей в сутки, до 9,878 млн б/с. Показатель стал рекордным с 1983 года.

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