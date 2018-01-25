Фондовые индексы Европы упали в среду из-за укрепления курса евро

Фондовые индексы Западной Европы снизились в среду из-за укрепления курса евро, что негативно сказывается на выручке экспортеров, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 0,5% и составил 400,79 пункта. До этого он повышался четыре сессии подряд и во вторник достиг максимума более чем за два года (с августа 2015 года).

Британский индикатор FTSE 100 в среду опустился на 1,14% (до самой низкой отметки с 3 января), французский CAC 40 - на 0,72% и германский DAX - на 1,07%.

Курс американского доллара демонстрирует существенное упал после того, как министр финансов США Стивен Мнучин высказал поддержку слабой нацвалюте. Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, рухнул на 0,84% - до 89,32 пункта. Показатель опустился ниже отметки в 90 пунктов впервые с декабря 2014 года, отмечает Dow Jones.

Негативным фактором для британского фондового рынка также стал рост курса нацвалюты до максимума с момента голосования о Brexit - июня 2016 года. Фунт стерлингов впервые с того момента подорожал до $1,42 за фунт. Компании из индекса FTSE 100 получают около 75% выручки за рубежом, что делает индикатор особо чувствительным к колебаниям валютных курсов.

Цена акций Suez SA, занимающейся водоснабжением, упала на 16,8%. Прогноз прибыли французской компании на текущий фингод не оправдал ожидания рынка.

Котировки бумаг энергетической компании Engie, владеющей 35% акций Suez, снизились на 1,6%.

Кроме того, подешевели акции Veolia Environnement SE - на 3,8% и E.ON SE - на 2,5%.

Капитализация Antofagasta опустилась на 0,8%. Британская горнодобывающая компания сократила производство меди в четвертом квартале на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как добыча золота рухнула на 32%.

Рыночная стоимость разработчика программного обеспечения для бизнеса Sage Group опустилась на 6,5%. Компания увеличила выручку в первом финквартале на 6,3%, однако такие темпы роста показались инвесторам слишком низкими.

Между тем котировки акций Novartis AG поднялись на 2,8%. Швейцарская фармацевтическая компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в четвертом квартале до $1,98 млрд при увеличении выручки на 4,8%, до $12,92 млрд. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Бумаги BMW AG подешевели на 0,7%, Daimler AG - на 0,6%. Германские СМИ сообщили о том, что компании ведут переговоры об объединении своих каршеринговых сервисов - DriveNow и car2go. По словам источников, переговоры находятся на завершающей стадии, и о сделке может быть объявлено уже в феврале.