Фондовые индексы Азии снижаются на фоне падения доллара США

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%.

Японские Nikkei 225 и Topix к 7:31 кв уменьшились соответственно на 1,1% и 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,9%, несмотря на слабые статданные.

Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи в четвертом квартале прошлого года продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом впервые с 2008 года.

ВВП страны снизился на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в годовом выражении рост экономики в октябре-декабре составил 3%. Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квартальном выражении на 0,1% и роста в годовом выражении на 3,4%.

По предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2017 году составил 3,1%.

Бумаги Samsung Electronics дорожают на 1,7%.

Доллар резко упал к большинству мировых валют в среду и продолжает снижаться в четверг на заявлениях министра экономики США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является поддерживающим фактором для торгового сектора страны.

Сильный доллар негативно сказывается на экспортерах стран Азии, однако позитивно влияет на стоимость сырьевых товаров, включая нефть и металлы. Благодаря этому акции нефтедобывающей компании Woodside Petroleum дорожают на 0,4%, горнодобывающих BHP и Rio Tinto - на 0,55% и 0,8% соответственно.

Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng понизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,1%.