Whirlpool получил убыток в IV квартале, прогноз на 2018г разочаровал инвесторов

Крупнейший производитель бытовой техники в мире Whirlpool Corp. зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2017 года

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил $268 млн, или $3,69 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $180 млн, или $2,63 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $4,10 на акцию.

Выручка Whirlpool выросла до $5,7 млрд с $5,66 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,99 на акцию при выручке в $5,83 млрд.

В 2017 году в целом прибыль компании упала до $350 млн с $888 млн, выручка увеличилась до $21,25 млрд с $20,72 млрд.

В текущем году Whirlpool ожидает прибыль в размере $12,45-13,45 на акцию по сравнению со средними ожиданиями экспертов в районе $14,56 на акцию.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, власти США ввели пошлины на ввоз в страну стиральных машин. По общему мнению экспертов, такая мера прежде всего выгодна именно компании Whirlpool.

Котировки акций Whirlpool на электронных торгах в четверг снизились на 1%. За последний год капитализация компании сократилась на 5%, до $12,36 млрд.

Whirlpool имеет восемь производственных площадок в США и свыше 70 предприятий и исследовательских центров по всему миру. Компания выпускает продукцию под марками Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Gladiator GarageWorks, Inglis, Estate, Brastemp, Bauknecht, Indesit, Hotpoint и Consul.