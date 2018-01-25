Прибыль Ford в IV кв. не оправдала ожидания рынка, выручка оказалась выше прогнозов

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. вернулся на прибыльный уровень в четвертом квартале 2017 года, однако показатель скорректированной прибыли оказался ниже прогнозов экспертов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,4 млрд, или 60 центов на акцию, против убытка в размере $781 млн, или 20 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила 39 центов на акцию, при том, что аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали этот показатель на уровне 42 центов на акцию.

Вместе с тем Ford увеличил выручку в прошлом квартале на 7%, до $41,3 млрд, существенно опередив прогнозы рынка ($37 млрд).

В США компания повысила продажи автомобилей до 739 тыс. и долю рынка до 13,7% в четвертом квартале. В Южной Америке продажи выросли на 17 тыс., до 107 тыс. автомобилей, при этом доналоговый убыток сократился на треть, до менее $200 млн.

В Европе Ford также увеличил продажи, до 416 тыс. машин, но доналоговая прибыль компании упала на $110 млн, до всего $56 млн. На Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи компании сократились в прошлом квартале.

По итогам 2017 года в целом Ford увеличил чистую прибыль на 65%, до $7,6 млрд, и повысил выручку на 3%, до $156,8 млрд.

Ford объявил о выплате премий более 54 тыс. работникам с почасовой оплатой труда, входящим в профсоюз UAW, в среднем в размере $7,5 тыс. по итогам 2017 года.

Также компания сообщила о намерении сократить затраты на материалы и инженерные работы на $14 млрд в год к 2022 году.

В 2018 году компания ожидает снижения прибыли. Уолл-стрит прогнозирует прибыль в размере $1,63 на акцию при выручке $142,16 млрд. В этом году Ford планирует представить 23 новинки на мировом рынке.

Акции Ford на предварительных торгах в четверг подешевели на 0,6%. Капитализация Ford за последние три месяца снизилась на 1,8%, до $47,5 млрд.

Ford Motor Company создана в 1903 году, вышла на открытый рынок в 1956 году. Ее штаб-квартира находится в Дирборне, штат Мичиган. У компании 62 завода по всему миру, на которых работают около 203 тыс. человек. Помимо легковых и грузовых автомобилей и автобусов под маркой Ford, которые продаются по всему миру, в портфель концерна входят бренды Lincoln (преимущественно Северная Америка и Ближний Восток) и Troller (Бразилия).

Семья Форд владеет 1% акций компании, но при этом ее члены контролируют 40% прав голоса через специальные акции категории В