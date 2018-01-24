Экономика

19:21 24.01.2018

Украинский дом в Давосе: UIG рассматривает возможность открытия инновационного парка в Харькове

Украинский дом в Давосе: UIG рассматривает возможность открытия инновационного парка в Харькове

UFuture Investment Group (UIG) рассматривает возможность открытия инновационного парка в Харькове, сообщил основатель группы Василий Хмельницкий в кулуарах Украинского дома в Давосе в среду.

При этом он не подтвердил озвученную ранее информацию о планах группы по постройке инновационных хабов за рубежом.

"Я никогда не обещаю, того, что точно не смогу выполнить. Мы планируем закончить первую очередь Unit.City в Киеве, а это порядка 30-35 тыс. кв. м, и после будем смотреть", - отметил он.

В то же время бизнесмен подтвердил интерес потенциальных партнеров из-за рубежа.

Парк в Харькове может стать третьим в портфеле группы после столичного Unit.City и Lvivtech.City.

Ранее сообщалось, что предприниматель В.Хмельницкий объединил свои бизнес-проекты и социальные инициативы под брендом UFuture Investment Group

В.Хмельницкий развивает различные бизнесы, предпочитая сотрудничество и совместное управление. Среди наиболее известных проектов – восстановление аэропорта "Киев", строительство столичных торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и комплексов "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов", RiverStone, "Паркове мисто". Инвестирует в бизнесы UDP Renewables (альтернативная энергетика), "Биофарма" (фармацевтическая отрасль), "РТМ" (национальный оператор рекламы). Поддержку социальных проектов в области экономики и образования осуществляет фонд В.Хмельницкого K.Fund.

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