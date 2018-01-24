Экономика

19:14 24.01.2018

Порошенко и Шефчович в Давосе обсудили пути дальнейшей интеграции энергорынка Украины в рынок ЕС

Порошенко и Шефчович в Давосе обсудили пути дальнейшей интеграции энергорынка Украины в рынок ЕС

 Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

"Глава государства поблагодарил ЕС и лично еврокомиссара за неизменную поддержку Украине на пути реформ в энергетической сфере и укрепление энергетической независимости… Стороны обсудили пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС, а также возможные механизмы присоединения Украины в Энергетическое союза ЕС", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении пресс-службы президента Украины.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Собеседники выразили удовлетворение в связи с завершением работы, необходимой для запуска Фонда энергоэффективности Украины, в который ЕС намерен внести 100 млн евро.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина привержена дальнейшему реформированию энергетической отрасли в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинский дом в Давосе: UIG рассматривает возможность открытия инновационного парка в Харькове

Порошенко и Нетаньяху подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем

Украинский Дом в Давосе: Единый электронный билет заработает в Киеве к середине года – Кличко

Шефчович: регулирование ЕС "Северного потока 2" - правовая находка, снимающая противоречия норм разных стран

Украинский Дом в Давосе: Starbucks рассматривает выход на украинский рынок – Кличко

Шефчович приглашает РФ и Украину обсудить будущее транзита газа после Стокгольмского арбитража

Eni говорит о приостановке бурения с Роснефтью на Черном море, Роснефть уверяет, что работы продолжаются

Порошенко прилетел в Швейцарию на Всемирный экономический форум

Украинский дом в Давосе: Мэр Кличко заявил о готовности стать телохранителем инвесторов, улучшающих жизнь в Киеве

Украинский дом в Давосе: Международным игрокам интересны украинские стартапы, но нужно больше информации

ПОСЛЕДНЕЕ

Поступления от военного сбора в 2017г на 3,6 млрд грн превысили показатели 2016г

Правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть параметры RAB-регулирования для облэнерго

Гройсман инициирует создание Координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения

Два инвестора определились с участками под строительство комплексов по переработке отходов во Львовской области

Мировой производитель бытовой техники BSH с 2018г вывел из Украины бренд мелкой быттехники Zelmer

Cadogan в 2017 году нарастила среднесуточную добычу углеводородов на 34%

Суд установил залог для экс-главы "Энергоатома" в размере 1,8 млн грн

Глава Минэнерго РФ: не надо бояться сланцев, они не покроют весь спрос на нефть в мире

Украинская делегация прибыла в Давос - Минфин

Южная Корея ужесточает контроль криптовалют, Япония не спешит запускать фьючерсы на биткойн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА