Экономика

18:34 24.01.2018

Поступления от военного сбора в 2017г на 3,6 млрд грн превысили показатели 2016г

Поступления от военного сбора в 2017г на 3,6 млрд грн превысили показатели 2016г

Поступления в государственный бюджет от военного сбора за январь-декабрь 2017 года выросли на 3,6 млрд грн, до 15,1 млрд грн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на своем сайте.

"Больше всего военного сбора уплатили плательщики Киева - 2,398 млн грн. 859 млн грн поступило в бюджет от налогоплательщиков Днепропетровской области, 810 млн грн - Харьковской и 679 млн грн – Львовской", - цитирует пресс-служба директора департамента налогов и сборов с физлиц ГФС Павла Дроняка.

Как отмечает ГФС, наибольшие поступления военного сбора за год зафиксированы в декабре - более 1,7 млрд грн.

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