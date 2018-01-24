Экономика

18:17 24.01.2018

Правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть параметры RAB-регулирования для облэнерго

Правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть параметры RAB-регулирования для облэнерго

Кабинет министров Украины призывает Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть параметры стимулирующего регулирования (RAB-регулирования) для облэнерго, сообщила пресс-служба правительства.

"Тот вариант решения, который был принят НКРЭКУ, правительство не поддерживает, и эта позиция неоднократно озвучивалась публично. Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и для старой и для новой базы активов – 12,5%, приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности … Поэтому правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы в Украине взвешенными", - говорится в сообщении.

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В то же время в пресс-службе подчеркивают, что правительство поддерживает саму идею введения стимулирующего регулирования.

RAB-регулирование - это широко применяемая в европейских странах система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "затраты плюс".

 

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