Гройсман инициирует создание Координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать на уровне правительства специальный координационный совет по вопросам безопасности движения, безотлагательно подготовить законодательные инициативы и проекты правительственных решений для формирования нормативной основы системы безопасности движения в стране, сообщила пресс-служба премьера.

"Поручаю секретариату Кабмина внести на следующее заседание правительства вопросы создания координационного совета под председательством премьер-министра. Думаю, что в него должны также войти представители МВД, Мининфраструктуры и "Укравтодора", - подчеркнул глава правительства.

Согласно сообщению, Кабинет министров рамках развития дорожного хозяйства страны, расширения логистических возможностей государства и повышение культуры передвижения по дорогам дает старт реализации комплексного плана мероприятий по повышению безопасности движения в Украине, который учитывает планы по строительству 500 новых кольцевых развязок, 500 "островков безопасности" и 1 тыс. пешеходных переходов.

По словам В.Гройсмана, безопасность движения нуждается в повышенном внимании. Качество дорожного полотна возрастает, но так же растет и статистика случаев превышения скоростного режима, нарушение других правил безопасности. Только за последние годы на дорогах страны погибло более 15 тыс. чел.

"В этом году у нас достаточно амбициозные планы по строительству дорог. Но если мы посмотрим статистику смертности на дорогах ... Это говорит о необходимости бороться с нарушителями правил дорожного движения не только штрафами, но и создания системы безопасности движения", - сказал он.

Премьер пояснил, что трехлетняя программа создания такой системы уже разработана. Проектирование, строительство, сдача в эксплуатацию дорог отныне должны учитывать вопросы безопасности.

"Когда делаем хорошие дороги, а по ним ездят со скоростью самолетов, получается беда. Но есть тысяча и один способ обеспечить безопасность на дорогах. Безопасность на дорогах - вопрос номер один", - заявил В.Гройсман.

Как собщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины в июле 2017 года начало реализацию проекта по замедлению трафика дорожного движения (Traffic calming measures.

Как сообщил тогда глава агентства Славомир Новак в ходе презентации первого, так называемого "островка", позволяющего снижать скорость движения, в Лохвице (Полтавская обл.), "островки" - это одно из инженерных решений, которое можно увидеть во многих странах Европейского Союза. Они позволяют снизить скорость движения на 50% на въездах в населенные пункты.

Он также указывал, что "Укравтодор" имеет стратегический план на три года по внедрению различных инженерных сооружений для снижения скорости на дорогах, в частности - 500 кольцевых развязок, 500 "островков безопасности" и 1 тыс. пешеходных переходов.