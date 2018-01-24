Экономика

17:53 24.01.2018

Шефчович: регулирование ЕС "Северного потока 2" - правовая находка, снимающая противоречия норм разных стран

Шефчович: регулирование ЕС "Северного потока 2" - правовая находка, снимающая противоречия норм разных стран

Евросоюз предложил применить к "Североному-потоку 2" европейское правовое регулирование для решения проблемы противоречий в законодательстве разных стран, под которое он подпадает, сообщил Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович журналистам в "Русском доме", организованном "Росконгрессом" в рамках форума в Давосе.

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"Мы находимся в ситуации, когда ряд правовых норм противоречат друг другу - российское законодательство, закон о международных водах и, конечно, законодательство Евросоюза. Таким образом, было предложено найти правовое решение, которое будет максимально отражать европейское законодательство и позволит решить проблему столкновения законодательных норм, и переговоры являются лучшим способом этого достичь. Именно это стало причиной, по которому мы предложили мандат на переговоры для достижения межправительственного соглашения между Евросоюзом и РФ по "Северному потоку 2", где мы, я надеюсь, сможем обсудить эти вопросы и, я надеюсь, достичь взаимоприемлемого решения", - сказал он.

По словам М.Шефчовича, одобрение его мандата на ведение переговоров между ЕС и Россией по "Северному потоку 2" может занять еще полгода.

"У нас есть больше половины голосов стран-членов ЕС, как минимум 15, которые поддержат переговоры и поддержат выдачу такого мандата. И есть несколько стран, которые против, но я бы сказал, что они против или воздерживаются в основном потому, что им необходимы дополнительные юридические разъяснения, а также разъяснения того, как эти поправки будут применяться к существующей инфраструктуре. - Я представил наше предложение Болгарии, как стране председателю. Надеемся, что сможем завершить переговоры по мандату и достичь политического соглашения по мандату и поправкам в течение этого полугодия", - сказал он.

М.Шефчович отметил, что ЕС хотела продолжить консультации с Россией по этому поводу, однако пока Минэнерго РФ хочет самостоятельно проанализировать ситуацию.

"Я предложил, что на данном этапе было бы хорошо продолжить юридические консультации, чтобы мы смогли в юридических деталях объяснить, как мы будем предлагать вести эти переговоры, но министр Новак хочет иметь пространство для обдумывания и обдумать, как и если это будет необходимо. Я не хочу интерпретировать его слова, но я знаю, что он воспринимает этот проект как коммерческий", - отметил М.Шефчович.

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